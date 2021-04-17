تسريبات تكشف عن أهم ميزات هاتف سامسونغ القادم القابل للطي

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية الحديثة بعض المعلومات التي تتعلق بهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي الذي سيطلق العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل أنحف وأخف وزنا من هياكل هواتف Galaxy Z Fold 2، لكنه وبنفس الوقت سيحصل على ميزات أكبر من حيث الشاشات وسرعة الأداء.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.23 بوصة دقة عرضها (2260/816) بيكسل، وعلى شاشة داخلية مرنة عالية الدقة بمقاس 7.6 بوصة، لكن حوافها الرقيقة ستسمح للمصممين بالتقليل من أبعاد الهيكل.

وكون سامسونغ تنوي أن تجعل منه أقل حجما من هواتف Z Fold الحالية فقد تتخلى عن فكرة تزويده بقلم ذكي مثل هواتف NOTE كما أشيع سابقا، كون القلم وتقنيات قد تشغل مساحة إضافية في الهيكل.

Plus 16+12+12 MP camera system as a main camera.

By Aug mid we can see the launch of Zfold 3. As per sources Zfold 3 could be that device which samsung officially planned as a first Zfold device from samsung so it could be 🔥

(2) — Subhadip Paul (@SubhadipPaul) April 6, 2021

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أما البطارية في الهاتف المنتظر فسوف تكون على الأغلب بسعة 4380 ميلي أمبير، أي أضعف بقليل من بطاريات هواتف Galaxy Z Fold 2 التي أتت بسعة 4500 ميلي أمبير، والمعالج في الجهاز الجديد يتوقع أن يكون من نوع Snapdragon 888 القادر على العمل مع شبكات 5G، وذواكر الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت.

المصدر: 4pda