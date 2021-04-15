 
مباشر

سوني تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة يعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

سوني تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة يعمل مع شبكات 5G
youtube/Sony Europe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6vk

أعلنت سوني عن مواصفات هاتف جديد لشبكات 5G، سينضم لأسرة أجهزة Xperia المعروفة بموثوقيتها وجودة أدائها.

ويأتي هاتف Xperia 5 III الجديد بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة رقيقة الحواف، أبعادها "21:9"، معدل ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها تعادل (2520/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 449 شمعة/م تقريبا، فضلا عن أنها محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

أما هيكل الجهاز فجاء من البلاستيك والمعدن والزجاج، بأبعاد (157/68، 8.2) ملم، ووزن 168 غراما، ومحمي أيضا بطبقات من زجاج Gorilla Glass 6، وله 3 ألوان أساسية هي الأسود والبني والوردي، ومضاد للماء والغبار وفق معايير IP65.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع شبكات الإنترنت لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

إقرأ المزيد
خبير شهير يسرّب ميزات مثيرة في أجهزة
خبير شهير يسرّب ميزات مثيرة في أجهزة "آيفون 14" قبل عام من إطلاقها

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهز الهاتف أيضا بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1 للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها خلال نصف ساعة عبر شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا