سوني تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة يعمل مع شبكات 5G

أعلنت سوني عن مواصفات هاتف جديد لشبكات 5G، سينضم لأسرة أجهزة Xperia المعروفة بموثوقيتها وجودة أدائها.

ويأتي هاتف Xperia 5 III الجديد بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة رقيقة الحواف، أبعادها "21:9"، معدل ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها تعادل (2520/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 449 شمعة/م تقريبا، فضلا عن أنها محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

أما هيكل الجهاز فجاء من البلاستيك والمعدن والزجاج، بأبعاد (157/68، 8.2) ملم، ووزن 168 غراما، ومحمي أيضا بطبقات من زجاج Gorilla Glass 6، وله 3 ألوان أساسية هي الأسود والبني والوردي، ومضاد للماء والغبار وفق معايير IP65.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع شبكات الإنترنت لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهز الهاتف أيضا بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1 للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها خلال نصف ساعة عبر شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: 3dnews