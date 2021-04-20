"فيسبوك" تنافس "كلوب هاوس" بالإعلان عن منتجات صوتية جديدة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ عن توجه الشركة لإطلاق عدة منتجات صوتية منها غرف محادثة مباشرة شبيهة بتطبيق "كلوب هاوس".

وأضاف زوكربيرغ في تصريح أن "فيسبوك تخطط لتدشين خصائص في الشهور المقبلة منها مقاطع صوتية قصيرة تسمى (ساوندبايتس) وطرح وسائل لإنتاج مؤثرات صوتية أو تحسين جودة الصوت".

وتابع: "فيسبوك تتطلع للتعامل مع الصوتيات كوسيلة رئيسية بنفس الطريقة التي نعامل بها الصور والفيديو".

وقالت "فيسبوك" في منشور إنها ستبدأ في تجربة غرف صوتية حية ستنطلق في الصيف.

ويأتي دخول فيسبوك سوق الصوتيات في وقت يتراجع فيه الاهتمام الضخم المفاجئ بتطبيق "كلوب هاوس"، وهو تطبيق صوتي استخدمه أثرياء ومشاهير ومنهم إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وتراجع تنزيل تطبيق "كلوب هاوس" المتاح فقط على نظام "أبل" بنسبة 70 بالمئة تقريبا في مارس مقارنة بفبراير، حين وصل إلى أعلى مستوى له.

ويواجه التطبيق الذي لم يطرح على نظام التشغيل أندرويد بعد منافسة من شركات عديدة.

المصدر: "رويترز"