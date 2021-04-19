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تطبيق مميّز يحي ألعاب هواتف نوكيا القديمة في أجهزة أندرويد الجديدة!

العالم الرقمي و Social media

تطبيق مميّز يحي ألعاب هواتف نوكيا القديمة في أجهزة أندرويد الجديدة!
youtube/Wylsacom
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q80w

على الرغم من التطور الكبير في الهواتف الذكية وبرمجياتها وألعابها، إلا أن الكثيرين يحنون للألعاب الكلاسيكية التي كانت موجودة في الهواتف القديمة ويسعون لتشغيلها في أجهزتهم اليوم.

وكخطوة لإسعاد محبي ألعاب هواتف نوكيا القديمة أطلق بعض المطورين تطبيق EKA2L1 لهواتف أندرويد، والذي يعمل كمحاك لأنظمة Symbian التي كانت توجد في تلك الأجهزة، وكاداة لتشغيل الألعاب التي كان يستمتع بها مستخدموها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن EKA2L1 يمكنه حاليا محاكاة منصات S60v1و S60v3 و S60v5 والتي كانت تعتمد عليها عدة هواتف شهيرة من نوكيا مثل N95  و Nokia E50 و 5800 XpressMusic و Nokia 7650، وتشغيل الألعاب التي اشتهرت بها هواتف N-Gage قديما.

وخصص هذا التطبيق تبعا لمطوريه لأجهزة "أندرويد-64 بيت" وتوجد منه نسخ تجريبية لأجهزة "أندرويد-32 بيت"، وبفضله يمكن تشغيل ألعاب هواتف نوكيا القديمة في الأجهزة المذكورة بإطارات أكبر ما يمنح المستخدمين من التمتع بها على شاشات مريحة للنظر.

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ولتشغيل هذا التطبيق يجب تحميله في هاتف أندرويد مجهز بذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت على الأقل، وأن يكون معالج الرسوميات فيه قادر على دعم برمجيات OpenGL ES 3.0.

المصدر: 3dnews

 

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