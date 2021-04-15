شركة أمريكية أخرى تدخل على خط تطوير نظارات الواقع الافتراضي

أعلنت شركة Niantic الأمريكية المطورة للعبة Pokémon GO عن نيتها دخول عالم تصنيع نظارات الواقع الافتراضي والمعزز متحدية غوغل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وفي تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة، جون هانك، كنوع من الترويج للنظارة الجديدة التي تطورها شركته قال: "من المثير رؤية التقدم الذي نحققه لتمكين أنواع جديدة من الأجهزة التي تعزز منصتنا".

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

وبالنظر للصورة التي ظهرت في التغريدة نلاحظ أن النظارة الجديدة ستأتي بتصميم يشبه النظارات الطبية أو الشمسية العادية، لكن إطارات الهيكل الأساسي أكثر سماكة ومجهزة بفتحات قد تكون لمكبرات الصوت أو المايكروفونات.

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ويظهر على حافة الإطار شريط أسود اللون يحمل شعار Niantic باللون البرتقالي، وقد يكون هذا الشريط وسيلة لتثبيت النظارة على الرأس كما هو الحال مع خوذ الواقع الافتراضي الموجودة حاليا.

أما العدسات في هذه النظارة فتبدو في الصورة مثل عدسات نظارة عادية محاطة بإطار معدني نحيف، ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت ستطلق الشركة نسخا من نظارتها مجهزة بشاشات صغيرة بدلا من العدسات.

المصدر: 4pda