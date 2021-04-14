محكمة موسكو تلزم "يوتيوب" بإلغاء حجب حساب قناة روسية

وافقت محكمة موسكو على دعوى رفعتها قناة" تسارغراد تي في" (مدينة القيصر) الروسية ضد شركة "يوتيوب" الأمريكية وبتت بإلغاء حجب حسابها.

كما ألزمت "يوتيوب" بتعويض خسائر مالية تكبدتها القناة نتيجة حجب حسابها بعد فرض العقوبات على روسيا.

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أعلن ذلك ناطق باسم مدير قناة "تسارغراد تي في" فاليري روكوبراتسكي، في حديث أدلى به يوم 14 أبريل لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح قائلا: في حال عدم تنفيذ "يوتيوب" لقرارات المحكمة ستضطر إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبل كل يوم (ما يعادل نحو 1300 دولار) ". وأضاف إن لشركة "يوتيوب" الحق بالطعن في القرار في محكمة الاستئناف خلال شهرين.

وقال محامي مدير شركة "تسارغراد" قسطنطين مالافييف، إن الحكم المذكور يعد سابقة بالنسبة إلى روسيا والعالم أجمع، إذ أن قرار المحكمة الروسية يطال شركة أجنبية حجبت قناة تابعة لشركة أخرى تماشيا مع فرض عقوبات ضد بلادها.

يذكر أن قناة "تسارغراد تي في" رفعت نهاية أغسطس الماضي دعوى ضد شركة "يوتيوب" طالبت فيها بإلغاء حجب القناة وتعويض الخسائر المالية.

المصدر: إنترفاكس