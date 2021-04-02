أبرز ما يميز منافسة Galaxy watch الجديدة

تزامنا مع كشفها عن هاتفين متطورين، أعلنت OnePlus رسميا عن ساعتها الذكية الأولى التي وصفها الكثيرون بالمنافس الأبرز حاليا لساعات Galaxy watch.

وتأتي ساعة OnePlus Watch بهيكل دائري الشكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدمات والصدأ، وحصل الهيكل على مقاومة للماء والغبار وفق معيارية ip68 إذ يمكنها العمل على عمق 50 مترا تحت الماء دون أن تتأثر.

وحصلت هذه الساعة على شاشة OLED بمقاس 1.39 بوصة، تتمتع بمعدل كثافة بيكسلات يعادل 326 بيكسلا على البوصة الواحدة، وتحمي هذه الشاشة من الصدمات والخدوش طبقة من الزجاج الياقوتي.

وجهزتها OnePlus بأنظمة للاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات بلوتوث، وبمنظومات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأكثر من 50 واجهة عرض للشاشة مختلفة تلبي أذواق الكثيرين من المستخدمين.

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وتعتمد هذه الساعة على ذواكر وصول عشوائي بسعة 1 غيغابايات، وذواكر تخزين داخلية 4 غيغابايت، فضلا عن أنها مجهزة بمستشعرات لقياس معدلات ضربات قلب المستخدم، وأنظمة خاصة للعناية بالصحة البدنية.

ولم تكشف الشركة المصنعة عن سعة بطارية هذه الساعة بشكل دقيق، لكنها أشارت إلى أن البطارية حصلت على نظام شحن سريع يكفي الساعة لتعمل اكثر من أسبوعين بعد الشحن لمدة 20 دقيقة فقط، أما سعر هذه الساعة في الأسواق فسيكون نحو 159 دولارا.

المصدر: 3dnews