شركة Snap تطور نظارات مميزة للواقع المعزز

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون الإلكترونيات والتقنيات الحديثة أن شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat الشهير تعمل على تطوير جيل جديد من النظارات الذكية لتعمل مع تقنيات الواقع المعزز.

ونقل موقع The Information عن مصادر مقربة من شركة Snap أخبارا مفادها أن الشركة تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من نظارات Spectacles، ستزود على الأغلب بشاشات أو ستكون عدساتها مصممة خصيصا لتكون قادرة على إظهار الصور الخاصة بتقنيات الواقع المعزز للمستخدم، كما تعمل أيضا على تطوير درونات مسيرة صغيرة متعددة الأغراض، وبإشراف مجموعة من المختصين والمبرمجين تدعى Snap Lab.

وتبعا للمصادر فإن نظارات Snap الجديدة للواقع المعزز ستكون مخصصة بشكل أساسي للمطورين وصناع المحتوى الإلكتروني، وليست للمستهلكين العاديين كما هو الحال مع نظارات Spectacles الحالية.

I’d bet on Snap being able to crack the AR glasses market. Maybe even moreso than Facebook. https://t.co/hpOyVWlcMn — Doug Thompson #AR (@Dusanwriter) March 30, 2021

وتشير بعض المواقع الإلكترونية إلى أن Snap قد تطلق نموذجين جديدين من النظارات الذكية، نموذج سيكون شبيها بنظارات الواقع الافتراضي الكبيرة الحجم نسبيا، ونموذج آخر سيشبه من حيث التصميم النظارات الشمسية العادية، لكنه لن يجهز بكاميرات فقط كما هو الحال مع Spectacles، بل سيحصل على ميزات إضافية للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات.

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وتجدر الإشارة إلى أن نظارات Spectacles 3 الموجودة حاليا مجهزة بزوج من الكاميرات المثبتة على جانبي الإطار فوق العدسات، وفيها مستشعر خاص قادر على التعرف على الأجسام الخارجية مثل الصخور والأشجار لمنح الصور والفيديوهات الملتقطة تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

المصدر: incrussia