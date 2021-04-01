 
مباشر

تسريب مواصفات الحاسب اللوحي القادم من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

تسريب مواصفات الحاسب اللوحي القادم من سامسونغ
youtube/Miror pro
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q355

سربت بعض مواقع وصفحات الإنترنت معلومات تتعلق بالخصائص الرئيسية لحاسب Galaxy Tab الجديد المتوقع أن تطلقه سامسونغ قريبا.

وتبعا للمدون الشهير Evan Blass والذي غالبا ما يوثق بتسريباته حول الأجهزة الجديدة فإن، سامسونغ تتحضر لإطلاق حاسب لوحي متوسط الفئة بسعر مقبول سيحمل اسم Galaxy Tab A7 Lite.

ومن المفترض أن يزود الجهاز بشاشة LCD بمقاس 8.4 بوصة، ومعالج Helio P22T ثماني النوى، أضافة لذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت.

كما سيحصل الحاسب تبعا للتسريبات على بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة في حال استعماله لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وإجراء المكالمات، وسيجهز بكاميرا أساسية أحادية العدسة مثبتة على واجهته الخلفية.

إقرأ المزيد
العملاقة Xiaomi تطلق أقوى هواتفها
العملاقة Xiaomi تطلق أقوى هواتفها

وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان الحاسب حصل على شهادات اعتماد من لجنة الاتصالات الاتحادية في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يطلق من 3 نماذج، نموذج قادر على الاتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ونموذج يتصل بشبكات Wi-Fi و 4G، ونموذج يتصل بشبكات Wi-Fi و 5G، وربما يحصل الأخير على شاشات بمقاس 12.4 بوصة، ومعالجات Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا