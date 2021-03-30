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العملاقة Xiaomi تطلق أقوى هواتفها

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العملاقة Xiaomi تطلق أقوى هواتفها
youtube/Tech Tips
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أعلنت شركة Xiaomi عن بدء بيع Mi 11 Ultra، أحدث وأقوى هواتفها الذكية التي ظهرت هذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، ومحاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاده (164.3/74.6/8.4) ملم، ووزنه 234 غ.

وزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.81 بوصة أبعادها "20:9"، دقة عرشها (3200/1440) بكسل، ومعدل سطوعها 515 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

ويضم الأداء الممتاز للجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 888 المصنف من بين أقوى معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى معالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بقدرات تصوير ممتازة بفضل عدساتها التي جاءت بدقة (50+48+4) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية حصلت على عدسة بدقة 20 ميغابيكسل.

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وزودت Xiaomi هذا الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: ixbit

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