Sigma اليابانية تعلن عن إحدى أفضل الكاميرات لعشاق التصوير الاحترافي

كشفت شركة Sigma اليابانية عن كاميراتها الأحدث التي صنفت من بين أفضل كاميرات التصوير الاحترافي حتى الآن.

وتتميز كاميرا Sigma fp L الجديدة بهيكل صغير خفيف الوزن يجعلها سهلة الحمل في الجيب أو في حقيبة يد، فضلا عن أنها مجهزة بمنظار رؤية يمكن تثبيته على جانب الهيكل بسهولة أو فصله عن الهيكل في حال كان المصور يفضل الاعتماد على الشاشة أثناء توثيق اللقطات.

كما زودتها Sigma بمستشعر بصري بدقة 61 ميغابيكسل، يوفر لها توثيق لقطات بإطارات كاملة لتكون أبرز منافس لكاميرات A7R IV الشهيرة من سوني.

وحصلت الواجهة الخلفية لهذه الكاميرا على شاشة لمسية يمكن الاعتماد عليها أثناء التصوير لرؤية اللقطة أو لضبط إعدادات التصوير، كما جهز هيكلها بمنافذ مختلفة لتزويدها بمايكروفونات أو مصابيح خارجية، ومنافذ لوصلها مع الهواتف الذكية أو الشاشات.

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ويمكن لهذه الكاميرا توثيق صور بمعدلات ISO تتراوح ما بين 100 و25600، وتوثيق فيديوهات بدقة UHD 4K، فضلا عن أنها مجهزة بنظام هجين لثبيت اللقطات والتركيز على عناصر اللقطة أثناء التصوير.

المصدر: ixbit