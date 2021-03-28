Realme تعلن عن أول هاتف لها مجهز بكاميرا 108 ميغابيكسل

أعلنت Realme عن هاتفها الأحدث 8 pro الذي جهزته بكاميرات تنافس أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا

وكون التركيز كان في الدرجة الأولى على قدرات التصوير، فقد جهز المصممون هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسات للتصوير الفائق العرض وعدسات ماكرو للتصوير القريب ويمكنها التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، فضلا عن حصوله على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4k.

وحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.6/73.9/8.1) ملم، وزنه 176 غ، وعلى شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج في هذا الهاتف فقد جاء ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 720G، وذواكر الوصول العشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج الرسوميات Adreno 618.

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كما حصل على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 50 واطا، أما سعره فنحو 300 يورو.

المصدر: 4pda