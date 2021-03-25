هاتف جديد من Xiaomi بسعر منافس ينضم لأسرة أجهزة 5G

أعلنت Xiaomi عن مواصفات هاتف Poco F3 الذي سينضم لأسرة هواتف 5G المتطورة ذات الأسعار المنافسة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76.4/7.8) مبم، ووزنه 196 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بمعالج رسوميات Adreno 650.

وبالرغم من سعره المنافس الذي لا يتعدى الـ 350 دولار جهزته Xiaomi أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة(48+8+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12 for POCO، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع، وجهز بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: 3dnews