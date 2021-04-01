غوغل تمدّد فترة الاستفادة من المكالمات المجانية الطويلة عبر تطبيق Meet

أعلنت شركة غوغل أن مستخدمي تطبيق Meet سيكونون قادرين على الاستفادة من خدمات المكالمات الطويلة المجانية لفترة إضافية.

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي إصدرات Meet المجانية يمكنهم إجراء المكالمات الطويلة التي تستمر لـ 24 ساعة ودون دفع أية أجور على هذه المكالمات حتى آخر يونيو القادم.

وكانت غوغل قد أعلنت العام الماضي عند توفير الميزة المذكورة أن المكالمات التي تستمر لـ 24 ساعة متاحة للمستخدمين الذين يملكون حسابات Gmail مجانا حتى سبتمبر 2020، ثم عادت لتمدد هذه المهلة حتى مارس العام الجاري، ومؤخرا أوضحت أن هذا النوع من المكالمات سيتاح حتى آخر يونيو 2021.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBWpic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه وفي حال لم تمدد غوغل إمكانية الاستفادة من هذه الميزة بعد يونيو القادم فإن المكالمات عبر Meet ستكون مجانية لمدة 60 دقيقة فقط كما في بعض التطبيقات المنافسة.

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ويرى المحللون أن غوغل قررت توفير إمكانية إجراء مكالمات الفيديو المجانية الطويلة عبر Meet لتمكين أكبر قدر من الناس من الاعتماد على التطبيق في التواصل مع ذويهم اوعقد اجتماعات للعمل في ظل اتشار جائحة كورونا، ولمنافسة التطبيقات الشبيهة من مايكروسوفت وغيرها من الشركات.

وكانت غوغل قد أعلنت عن أنها تعمل على تطوير العديد من الميزات الجديدة لتضيفها إلى Meet مثل ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء مكالمات الفيديو، إضافة إلى ميزات أخرى لتحسين جودة الصوت والصورة أثناء المكالمات.

المصدر: 3dnews