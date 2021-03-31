خرائط غوغل تحصل على ميزات مهمة

أعلنت غوغل أنها بدأت باختبار ميزات جديدة ستمنح مستخدمي Google Maps إمكانيات أكبر للاستفادة من الخرائط أثناء التنقل خارج المنزل.

ومن أبرز الميزات الجديدة التي بدأ اختبارها في Google Maps هي ميزة Live View التي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز لإرشاد مستخدم الخرائط إلى المكان الذي يريد التوجه إليه بدقة عبر صور وإشارات توجيهية.

وتعتمد هذه الميزة تبعا للخبراء في غوغل على معاينة مليارات الصور الملتقطة لمراكز التسوق والأماكن العامة حول العالم، وبتفعيلها سيظهر لمستخدم Google Maps أسهم افتراضية ترشده لأقصر طريق للوصول إلى المحل الذي يبغي زيارته داخل أحد المراكز التجارية أو أماكن حجز التذاكر في المطارات ومحطات القطارات على سبيل المثال.

وتختبر الميزة حاليا عند مستخدمي خرائط غوغل عبر أجهزة Android و iOS في طوكيو وزيوريخ، ومن المفترض أن تصل إلى المستخدمين في مدن أخرى حول العالم قريبا.

والميزة المهمة الأخرى التي ستظهر في Google Maps هي ميزة لتبيان حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة والتبؤات حول تساقط الأمطار في الأماكن التي يتواجد فيها المستخدمون، كما توضح لهم درجات نقاوة الهواء في مختلف المناطق.

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وتعمل غوغل على تطوير هذه الميزة مع العديد من الشركاء مثل The Weather Company و The Weather Company، ومن المفترض أن تصل للمستخدمين في عدة بلدان قريبا، منها الهند والولايات المتحدة وأستراليا.

المصدر: 3dnews