Vivo تواكب أكبر الشركات بهاتف مميّز آخر

قررت شركة vivo الحفاظ على مواقعها المتقدمة في عالم الأجهزة الذكية هذا العام، وأعلنت عن هاتف لا يقل قدرة عن هواتف سامسونغ وهواوي ذات الفئات الممتازة.

ويأتي هاتف X60 Pro Plus بقدرات كبيرة على التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية من الجيل الخامس بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 المصنف من بين أقوى معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى ذواكر الوصول العشوائي فيه والتي أتت 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت القابلة للتوسيع، ومعالج الرسوميات Adreno 660.

وحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (158.6/73.4/9.1) ملم، ووزنه 191 غ، وعلى شاشة Super AMOLED بمقاس 6.56 بوصة ترددها 120 هيرتزا ودقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بقدرات تصوير فائقة بفضل عدساتها التي جاءت بدقة (50+48+32+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل مع تقنيات التعرف على الوجوه وتقنيات HDR.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 واطا.

المصدر: ixbit