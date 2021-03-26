كوالكوم تعلن عن أحدث معالجاتها المتطورة لأجهزة 5G

كشفت شركة كوالكوم عن مواصفات معالجها الأحدث الذي سيمنح الأجهزة والهواتف الذكية قدرات مميزة.

وتبعا للخبراء في كوالكوم فإن المعالج الجديد Snapdragon 780G الذي طور بتقنية 5 نانومتر حصل على تقنيات خاصة تمكنه من معاينة البيانات بسرعة كبيرة وبأقل قدر من استهلاك الطاقة ما يساعد في الحفاظ على شحن الهواتف لفترات أطول، فضلا عن أنه مجهز ببرمجيات تساعد الهواتف في عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات، وميزات لجعل الهاتف يستهلك قدرا أقل من الطاقة أثناء الاتصال بالشبكات الخلوية.

Boom 🔥👊💯. Our new #Snapdragon 780G with double the performance and a few more tricks up its sleeve. Triple video feeds anyone? https://t.co/WMRzizBfVn — Qualcomm EU (@Qualcomm_EU) March 25, 2021

كما يتميز هذا المعالج أيضا بمحرك ذكاء اصطناعي من الجيل السادس، يمكنه من إجراء نحو 12 ترليون عملية في الثانية تقريبا، كما أن أنوية Kryo 670 الحديثة التي حصل عليها تجعل تعامله أسرع بنسبة 40% تقريبا مع معالجات الرسوميات الحديثة Adreno 642.

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وجهز هذا المعالج بمودم مدمج داخلي من نوع مودم Snapdragon X53 5G، يمكّنه من الاتصال بشبكات 5G بكفاءة عالية، ليؤمن سرعات في تحميل البيانات تصل إلى 3.3 غيغابايت في الثانية.

وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد حصل على تقنية Spectra 570 التي تساعد الهواتف على التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة وبشكل متزامن، وتؤمن لكاميرات هذه الأجهزة إمكانية التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المصدر: ixbit