غرامة كبيرة لآبل بعد اتهامها بانتهاك حقوق براءات الاختراع

أعلنت هيئة المحلفين الفدرالية في مارشال بولاية تكساس الأمريكية أن آبل مطالبة بدفع غرامة مالية تفوق الـ 300 مليون دولار لانتهاكها قوانين حقوق براءات الاختراع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهيئة اتخذت قرارها بتغريم آبل بمبلغ 308.5 مليون دولار لتدفعها لشركة Personalized Media Communications LLC بعد أن ارتأت أن آبل انتهكت قوانين احتكار براءات الاختراع المتعلقة بإدارة الحقوق الرقمية في تعاملاتها مع " PMC".

ويعود أصل الخلاف بين الشركتين إلى عام 2015 عندما رفعت " PMC" دعوى قضائية ضد آبل وأشارت فيها إلى أن خدمات iTunes التابعة للأخيرة تنتهك حقوق 7 براءات اختراع تابعة لها، لكن آبل تمكنت حينها بالطعن في الدعوى، إلى أن " PMC" استأنفت دعواها من جديد العام الماضي وتم نقض الحكم القديم وتحويل المسألة إلى القضاء من جديد.

ومن جهتها أعربت شركة آبل عن "خيبة أملها" في قرار القضاء الأخير ووعدت باستئنافه، وقالت "إن مثل هذه الأمور والقضايا مع الشركات التي لا تصنع أو تبيع أي منتجات من شأنها أن تخنق الابتكار وتضر بالمستهلكين".

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل كانت قد كسبت مؤخرا القضية في الدعوى التي رفعتها ضدها " PMC" متهمة إيها بانتهاك حقوق براءات الاختراع هي الأخرى، كما أن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد Amazon في نفس السياق ما تزال قيد الدراسة.

المصدر: 3dnews