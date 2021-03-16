"آبل" توافق" على التثبيت المسبق للبرامج الروسية على أجهزتها الإلكترونية قبل بيعها

وافقت شركة "آبل" الأمريكية على التحميل المسبق للبرامج الروسية في الهواتف الذكية قبل بيعها في روسيا.

وقامت شركة "آبل" الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الرقمنة الروسية في بعض التفاصيل المتعلقة بتنفيذ القوانين الروسية على الرغم من أنها كانت قد هددت في وقت سابق بمغادرة السوق الروسية في حال تبني مجلس الدوما (البرلمان الروسي) لقانون جديد يضبط عمل الشركات الأجنبية في السوق الروسية للرقمنة والأجهزة الإلكترونية.

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فيما وافقت "آبل" بعد ذلك على تثبيت البرامج الروسية على أجهزتها الإلكترونية المعدة للبيع في السوق الروسية.

وسيرى المستخدم على شاشة كل هاتف ذكي يشتريه في السوق الروسية بعد 1 أبريل المقبل أيقونة حوار تقترح عليه تحميل تطبيقات روسية تضمها قائمة التطبيقات الإلكترونية التي أقرتها الحكومة الروسية. ويمكنه كذلك رفض تحميل أي تطبيق مقترح عليه.

أعلن ذلك لصحيفة "فيدوموستي" الروسية مصدر رفيع المستوى في وزارة الرقمنة الروسية. وأشار إلى أن وزارة الرقمنة غير مهتمة إطلاقا بأن تحتل البرامج التي تتمتع بشعبية والتي دخلت القائمة الحكومية مكانة مهيمنة في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا