متصفح Chrome يحصل على ميزة تهمّ الملايين

أعلنت شركة غوغل أن متصفح Chrome سيسهل للمستخدمين استعمال ميزة مفيدة وعملية.

وأوضحت غوغل أن ميزة Live Captions باتت متاحة الآن لمستخدمي أحدث نسخة من متصفحات Chrome، ومن خلالها ستقوم المتصفحات بتحويل الكلام في الفيديوهات والأغاني إلى نصوص مكتوبة ليتمكن المستخدم من قراءتها، أي أن الصم وضعيفي السمع سيكون بإمكانهم معرفة محتوى الفيديوهات التي يشاهدونها عبر القراءة، كما لن يزعج أي شخص يشاهد الفيديوهات الناس المحيطين به، إذ سيكون بإمكانه خفض مستوى الصوت أو كتمه ومعرفة محتوى الفيديو.

وتعمل ميزة Live Captions في Chrome حاليا مع مقاطع الفيديو التي تظهر عبر يوتيوب أو Twitch أو مشغلات البودكاست لخدمات بث الموسيقى، لكنها توفر حاليا نصوصا مكتوبة باللغة الإنكليزية.

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وللاستفادة منها يجب على مستخدم النسخة الأحدث من متصفح Chrome التوجه إلى قائمة الإعدادات في المتصفح، ومن ثم قسم "خيارات متقدمة"، وبعدها إمكانية الوصول"، وبعد تنشيط الميزة سيقوم المتصفح بتحميل بعض ملفات التعرف على الكلام، وفي المرة القادمة التي يقوم بها المستخدم بتشغيل الفيديوهات أو الموسيقى سيحول المتصفح الأصوات إلى نصوص مقروءة.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد بدأت باختبار هذه الميزة منذ عام 2019 مع هواتف "بيكسل" التي تطورها، وقررت إدخالها إلى متصفحها بعد أن ارتأت أنها ستسهل حياة الملايين من مستخدميه.

المصدر: 3dnews