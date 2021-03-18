سامسونغ تضيف جهازا منافسا آخر لأسرة هواتف غالاكسي

وسّعت شركة سامسونغ أسرة هواتف غالاكسي من الفئة " A" بجهاز جديد حصل على مواصفات مميزة وسعر منافس.

ويأتي هاتف Galaxy A72 بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP67، أبعاده (77.4/ 165.0/8.4) ملم، ووزنه 203 غرامات.

وزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا، ومدمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 720G 2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+12+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

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وزودت سامسونغ هذا الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وستطلق سامسونغ منه نسختين، نسخة بذواكر 6/128 غيغابايت سعرها 450 يورو تقريبا، ونسخة بذواكر 8/256 غيغابايت.

المصدر: ixbit