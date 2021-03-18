شركة Oppo تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس

كشفت Oppo عن مواصفات Reno5 F المنافس الأحدث لهواتف سامسونغ وهواوي في الأسواق.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.1-73.2-7.8) ملم، يزن 172 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek MT6779V Helio P95، ومعالج رسوميات PowerVR GM9446، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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وزودته Oppo بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وبسعره المنافس الذي يبلغ 250 يورو تقريبا كما حصل هذا الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 4pda