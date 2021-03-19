إنتل تعلن عن جيلها الأحدث من المعالجات

كشفت شركة إنتل عن مواصفات جيلها الحادي عشر من المعالجات التي ستمنح الحواسب مقدرات وسرعات مميزة في التعامل مع البيانات.

ويأتي على رأس قائمة المعالجات الجديدة معالج i9-11900K ثماني النوى الذي أتت بعض أنويته بترددات تصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، وتلاه i9-11900KF بنفس التردد تقريبا، وبعده i9-11900 و i9-11900F بتردد يصل إلى 5.2 غيغاهيرتز، و i9-1900Tبتردد أعظمي 4.9 غيغاهيرتز.

أما فئة Core i7 من المعالجات الجديدة فتصدرها i7-11700K و i7-11700KF اللذان يصل ترددهما إلى 5.0 غيغاهيرتز، وبعدهما i7-11700 و i7-11700F بتردد 4.9 غيغاهيرتز، و i7-11700T الذي يصل تردده مع معزز السرعة إلى 4.6 غيغاهيرتز.

ومن أبرز معالجات الفئة i7-11700T جاء معالجا i5-11600K و i5-11600KF اللذان يصل تردد بعض أنويتهما إلى 4.9 غيغا هيرتز، و i5-11600 بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، و i5-11400F بتردد 4.4 غيغاهيرتز، و i5-11500T بتردد 3.9 غيغاهيرتز.

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أما معالجات الفئة Core i3 الجديدة من غنتل فضمت معالج i3-10325 بتردد 4.7 غيغاهيرتز، و i3-10305 بتردد يصل إلى 4.5 غيغاهيرتز، ومعالجا i3-10105 و i3-10105F بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز، و i3-10305T بتردد 4.0 غيغاهيرتز، و i3-10105T الذي يصل تردده إلى 3.9 غيغاهيرتز.

ومن المفترض أن تتراوح أسعار المعالجات من هذه الفئة ما بين 122 و154 دولارا، أما معالجات الفئة الأعلى Core i9 فستتراوح أسعارها ما بين 439 و539 دولارا.

المصدر: 3dnews