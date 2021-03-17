شركة Quаlcomm قد تخسر أهم زبائنها من مصنّعي الأجهزة الذكية

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن الطلبات الكبيرة على المعالجات المتطورة للهواتف والأجهزة الذكية لهذا العام قد تضع شركة Quаlcomm في مأزق أمام زبائنها من الشركات الأخرى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عام 2021 شهد طلبات كبيرة بالنسبة للمعالجات المخصصة لشبكات 5G، وشركة Quаlcomm قد تكون غير قادرة على تلبية احتياجات جميع الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الذكية المتعاملة معها لذا قد يضطر مصنعو الهواتف للجوء لشركات أخرى لتلبية احتياجاتهم.

وتشير الإحصائيات التي نشرتها بعض المواقع إلى أن شركة Xiaomi على سبيل المثال لجأت لشركة MediaTek لتلبية احتياجاتها من معالجات الهواتف والحواسب الحديثة، وبعد أن كانت تعتمد على Quаlcomm بنسبة 80% لتأمين الشرائح انخفضت هذه النسبة مؤخرا إلى 55%، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على عائدات MediaTek التي ستكسب نحو 15.3 مليار دولار حسب التقديرات، وسيعزز أسهمها في سوق المعالجات أيضا.

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ولم تصرح Xiaomi رسميا عن الأجهزة التي ستحصل على معالجات MediaTek مستقبلا بعد، لكن التوقعات تشير إلى أن هذه الشرائح ستركب على الأغلب في هواتف Redmi 10 التي ستصنع مستقبلا.

المصدر: 4pda