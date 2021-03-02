آبل تتحضر لإطلاق حواسب لوحية لشبكات 5G

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تتحضر لإطلاق جيل جديد من حواسب iPad اللوحية المتطورة.

وتبعا للتسريبات فإن آبل تعمل حاليا على تطوير عدة نماذج من حواسب iPad، وأحد هذه النماذج سيكون جهاز iPad Pro مجهز بمعالجات M1 التي طورتها الشركة لحواسبها المحمولة.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز المذكور على شاشة تعمل بتقنية mini-LED قادرة على توفير صور عالية الدقة وترشيد استهلاك طاقة البطارية، والأهم من ذلك هو أنه سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الخلوية.

كما أظهرت بعض الصور المسربة لتصميم هذا الحاسب أنه سيأتي بهيكل أنحف من هياكل حواسب iPad Pro الحالية، وقد يجهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة.

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وكانت معلومات سابقة قد أشارت أيضا إلى أن آبل تنوي هذا العام طرح جيل جديد من حواسب Mac المحمولة، ستتميز هي الأخرى بشاشات تعمل بتقنيات mini-LED، وقد يُطرح طرازان من هذه الأجهزة بشاشات 14 و16 بوصة.

المصدر: 4pda