شركة أمريكية تطلق حاسبا يمكن استبدال وتحديث معظم أجزائه!

أعلنت شركة Framework الأمريكية عن حاسب متطور ومميز يمكن لمستخدميه استبدال معظم أجزائه وتحديثها بالطريقة التي تناسب متطلباتهم.

وتأتي النسخة الأساسية من هذا الحاسب بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك يزن 1.3 كلغ فقط، سماكته 15.8 ملم.

ويتميز هذا الحاسب بشاشة أساسية قابلة للاستبدال، مقاسها 13.5 بوصة ودقة عرضها (2256/1540) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

كما سيحصل مالكو هذا الجهاز على لوحة مفاتيح مميزة مثبتة مغناطيسيا يمكن استبدالها في أي وقت ومجهزة بنظام إضاءة داخلي، إضافة إلى بطارية باستطاعة 55 واطا تكفي الحاسب ليعمل عدة ساعات متواصلة.

والمميز في هذا الحاسب أيضا هو أن جوانب هيكله مجهزة بمنافذ USB-A و USB-C و HDMI و DisplayPort و microSD يمكن التحكم بها واستبدال مواقعها بالطريقة التي يراها المستخدم مريحة له.

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كما تأتي نسخ الجهاز الأساسية بمعالجات Intel Core الحديثة من الجيل 11، ويمكن استبدالها بمعالجات أحدث في المستقبل في حال أراد ذلك، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي يمكن التحكم بسعتها ما بين 4 64 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 4 تيرابايت.

المصدر: 3dnews