الكشف عن هاتف متين وخفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون!

قررت شركة Carbon Mobile التميّز في عالم الأجهزة الذكية هذا العام، وكشفت عن هاتف متين وخفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون.

وأكثر ما يشد الانتباه في هاتف Carbon 1 MK II الجديد هو تصميمه البسيط والأنيق، والتميّز الذي تمنحه ألياف الكربون لخلفية هيكل الجهاز.

وأتى هيكل هذا الجهاز 6.3 ملم فقط، وبوزن 125 غ، كما جهز بشاشة AMOLED بمقاس 6 بوصات دقة عرضها تعادل (2160/1080) بيكسل، وأبعادها "18:9"، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

أما المعالج فيه فأتى من نوع Helio P90، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت.

وزودت الشركة المصنعة هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال يمكن استخدام أحدهما لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، وببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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والكاميرا الأساسية فيه أتت ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

ويمكن للراغبين في الحصول على هذا الهاتف طلبه عبر الإنترنت حاليا، وبسعر 800 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit