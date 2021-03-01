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شركة Xiaomi تكشف عن أقوى هواتفها بقدرات تصوير جبارة!

العالم الرقمي و Social media

شركة Xiaomi تكشف عن أقوى هواتفها بقدرات تصوير جبارة!
youtube/Greating15
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أعلنت شركة Xiaomi رسميا عن مواصفات جهازها الجديد +Redmi K40 Pro الذي صنف كأفضل هواتفها لهذا العام.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزنه 196 غ، وأبعاده (163.7/76.4/7.8) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP53.

وحصل الهاتف على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت.

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كما جهزته Xiaomi بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وبطارية 4520 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (108+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit

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