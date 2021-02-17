"يوتيوب" يطلق خدمة Shorts للفيديوهات في الولايات المتحدة

أعلن موقع "يوتيوب" أنه سيطلق خلال الأسابيع القادمة خدمة YouTube Shorts للفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة.

وأكد "يوتيوب" أنه سيواصل تطوير الخدمة الجديدة التي لا تزال تعمل بصيغتها التجريبية، ومتاحة في الهند فقط في الوقت الحالي.

وكان "يوتيوب" قد أطلق الخدمة الجديدة في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة 3.5 مليار مشاهدة يوميا.

وتسمح الخدمة الجديدة بنشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وهي تنافس التطبيقات والخدمات المماثلة التي تقدمها "تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب تشات".

المصدر: تاس