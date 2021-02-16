غوغل تحظر تطبيقا شهيرا على أندرويد لمستخدمي هواتف هواوي قريبا

من المنتظر أن يتوقف تطبيق شهير على متجر "غوغل بلاي" (Google Play)، عن العمل في عدد من أجهزة أندرويد قريبا، ومن بينها بعض أجهزة هواوي.

وحذر الخبراء من أن بعض الأجهزة من شركة الهواتف الذكية العملاقة، هواوي، قد لا تتمكن قريبا من تشغيل تطبيق "غوغل ديو" الشهير.

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وذكر موقع "إكسبريس" البريطاني أن هواتف هواوي الأحدث قد تفقد قريبا الوصول إلى تطبيق محادثات الفيديو، وذلك لأن غوغل غيّرت، حسبما ورد، متطلبات تطبيق "الرسائل" حتى لا يعمل التطبيق على "أجهزة غير معتمدة" (uncertified devic)، والذي سيبدأ تطبيقه بحلول 31 مارس المقبل.

وستندرج أجهزة هواوي الأحدث ضمن هذه الفئة بعد أن تم وضع صانع الهواتف الذكية الرائد في القائمة السوداء للتجارة الأمريكية المعروفة باسم Entity List في مايو 2019.

وستتأثر أجهزة مثل P40 Pro وMate 40 Pro بهذا التغيير.

وذكر موقع 9to5Google، أن آخر تحديث لتطبيق "غوغل ديو" الإصدار 123، قدم إشعارا يحذر المستخدمين المتأثرين الذين سيفقدون الوصول إلى التطبيق.

وتقول الرسالة: "سيتم إيقاف ديو قريبا. ونظرا لأنك تستخدم جهازا غير مدعوم، فسيقوم ديو بإلغاء تسجيل حسابك على هذا الجهاز قريبا. نزِّل Clips وسجل المكالمات لتجنب فقدها".

ولذلك، إذا كان لديك جهاز "غير معتمد" (uncertified) لاستخدام خدمات "غوغل بلاي"، فإن الوقت ينفد للاستخدام وللاستمتاع بما يقدمه تطبيق "غوغل ديو".

وبخلاف تنبيه رسائل غوغل السابق المرسل إلى المستخدمين الذي يحدد 31 مارس تاريخا لحظر الخدمة، لا تذكر رسالة "غوغل ديو" متى تفقد الأجهزة "غير المدعومة" (unsupported) إمكانية الوصول إلى التطبيق.

المصدر: إكسبريس