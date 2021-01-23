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MediaTek تطلق معالجات بقدرات جبارة لهواتف 5G

العالم الرقمي و Social media

MediaTek تطلق معالجات بقدرات جبارة لهواتف 5G
youtube/MediaTek
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أعلنت شركة MediaTek عن إطلاق جيلها الأحدث من معالجات Dimensity التي ستمنح هواتف 5G قدرات جديدة ومميزة.

وأوضحت الشركة أنها طورت معالجاتها الجديدة Dimensity 1100 و Dimensity 1200 بتقنية (6 نانومتر)، كما جهزتها بأحدث شرائح الموديم ما سيمنحها قدرات فائقة في الاتصال بشبكات 5G.

وتدعم هذه الشرائح الهواتف المجهزة بشريحتي اتصال 5G ، كما تدعم تقنيات VoNR، فضلا عن أن تقنياتها الجديدة ستساعد في زيادة حساسية اللمس في الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى أنها تدعم تتبع الأشعة في ألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والتقنيات التي طورت بها تساعد على تخفيض معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة بمعدل كبير.

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كما يمكن لمعالج Dimensity 1200 دعم تردد يصل إلى 168 هيرتزا في شاشات الهواتف بدقة +FHD، أما Dimensity 1100 فيدعم شاشات من بهذه الدقة يصل ترددها إلى 144 هيرتزا.

وجهزت هذه المعالجات بثمانية نوى، لكن Dimensity 1200 يتميز عن المعالج الاول باحتوائه على نواة Cortex-A78 يصل ترددها إلى 3 غيغاهيرتز.

المصدر: ixbit

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