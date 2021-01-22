Qualcomm تعلن عن أحدث معالجاتها المتطورة للهواتف الذكية

أعلنت شركة Qualcomm عن معالج متطور جديد مصمم للعمل مع أحدث الهواتف والأجهزة الذكية بما فيها تلك المصممة لشبكات 5G.

وتبعا للخبراء في Qualcomm فإن المعالج الجديد Snapdragon 870 يأتي بمواصفات تجعله من بين أفضل معالجات الفئة الأولى، وليكون خيارا وسطيا ما بين معالجات +Snapdragon 865 ومعالجات Snapdragon 888.

وطور هذا المعالج بتقنية (7نانومترات) وحصل على نواة أساسية من نوع Cortex-A77 بتردد يصل إلى 3.2 غيغاهيرتز، وعلى 3 أنوية Cortex-A77، و4 أنوية Cortex-A55، إضافة إلى شريحة Adreno 650 لمعالجة الرسوميات.

وبمكن لهذا المعالج دعم شاشات بدقة عرض 1440 يصل ترددها إلى 144 هيرتزا، كما يمكنه دعم كاميرات بدقة 200 ميغابيكسل يمكنها تصوير فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أول الهواتف الذكية الذي سيطرح بهذا النوع من المعالجات سيكون هاتفا من تطوير شركة موتورولا، كما ستحصل عليه هواتف ذكية تابعة لشركات مثل OnePlusو Oppo وXiaomi وiQOO.

المصدر: ixbit