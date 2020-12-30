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مواصفات أفضل هواتف Xiaomi لهذا العام

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مواصفات أفضل هواتف Xiaomi لهذا العام
youtube/ DroidHolic
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أعلنت شركة Xiaomi بشكل رسمي عن مواصفات Mi 11 الذي صنف كأفضل هاتف طرحته عام 2020.

ومن أهم التقنيات التي حصل عليها هذا الهاتف، والتي منحته قدرات كبيرة وسرعة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت هو معالج Snapdragon 888 من Qualcomm المطور بتقنية (5 نانومتر)، إضافة إلى معالج الرسوميات Adreno 660.

كما جهز الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات MIUI 12.5، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

ومن التقنيات المتطورة التي جاءت فيه أيضا الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (108+13+5) ميغابيكسل، والمجهزة بعدسة بفتحة كبيرة مخصصة للتصوير الفائق العرض، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والقادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهزته Xiaomi  بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم لاسلكيا بالأجهزة الإلكترونية.

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أما هيكل هذا الهاتف فأتى بأبعاد (164.3/74.6/8.1) ملم، يزن 196 غ، ومحمي من الماء والغبار، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.81 بوصة، أبعادها "20:9"، وترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 515 شمعة/م تقريبا، وتتعامل مع تقنيات HDR10+.

المصدر: ixbit

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