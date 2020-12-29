شركة Oppo تعلن عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G

كشفت شركة Oppo عن نموذجها المعدل الثاني من هواتف Reno5 Pro، والذي طورته ليكون واحدا من أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G.

ويأتي هاتف Reno5 Pro+ 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (159.9/72.5/8) ملم، يزن 184 غ، محاط بإطار متين من الألومينيوم، وواجهاته محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.55 بوصة تغطي 89.3% تقريبا من مساحة واجهته الأمامية، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

وزودته Oppo بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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اما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (50+ 16+13+2)ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مجهزة بفتحة f/2.4 وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk