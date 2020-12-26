أحدث التسريبات عن هاتف Xiaomi المرتقب

حددت شركة Xiaomi الـ 28 من ديسمبر الجاري موعدا رسميا للكشف عن هاتفها المنتظر Mi 11 المتوقع له أن يكون من بين أفضل الأجهزة التي ستغزو أسواق العالم العام القادم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية والتعامل مع بيانات الإنترنت بسرعة فائقة بفضل معالجه الذي سيكون من نوع Snаpdragon 888.

وسيعمل معالج هذا الجهاز مع ذواكر وصول عشوائي من نوع LРDDR5 من الجيل الجديد، والتي ستؤمن سرعة أكبر بكثير من ذواكر الوصول العشوائي الموجودة في هواتف LРDDR5 الحالية من Xiaomi.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة АMOLED عالية الدقة بتردد 120 هيرتزا قادرة على عرض الفيديوهات بدقة QНD+، وأن يزود بشاحن سريع باستطاعة 55 واطا يشحن بطاريته في ظرف نصف ساعة تقريبا.

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أما الكاميرا الأساسية للهاتف فمن المفترض أن تأتي بعدة عدسات، دقة أقوى عدسة فيها 108 ميغابيكسل، ونظام التشغيل فيه سيكون Andrоid 11 على الأغلب مع واجهات МIUI 12.5.

وستزوده Xiaomi بشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 ليتلقى ويرسل البيانات بسرعة كبيرة، وبمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda