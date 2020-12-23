شركة Vivo تتحدى سامسونغ بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة

في خطوة جديدة لمنافسة هواتف سامسونغ الحديثة أعلنت شركة Vivo عن سلسلة أجهزة X60 الجديدة التي زودتها بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

ومن أبرز الهواتف التي كشفت Vivo عن مواصفاتها مؤخرا جاء هاتف +X60 Pro، الذي زود بكاميرا أساسية متعددة العدسات، فيها عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل فتحتها تعادل F/1,48، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة أخرى بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة خاصة بدقة 8 ميغابيكسل، مجهزة بميزة التقريب البصري بمعدل X5 وميزة التقريب الرقمي بمعدل X60.

ويعتمد هذ الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 888 الحديث ما يمنحه سرعة فائقة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت وقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

Vivo X60 and Vivo X60 Pro spotted in single frame, looks cool #vivoX60pic.twitter.com/FXD8kxQFBp — Atul Tech Bazaar (@AtulBazaar) December 18, 2020

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كما يفترض أن تطلق الشركة نموذجين آخرين من الهواتف هما Vivo X60 و и X60 Pro سيعملان بمعالجات SoC Exynos 1080 ، وسيحصلان على كاميرات مماثلة للهاتف الأول على الأغلب.

وينتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، وبأسعار تبدأ من 450 دولارا تقريبا.

المصدر: 3news