العملاقة Lenovo تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية

كشفت شركة Lenovo عن مواصفات Tab P11 Pro الجديد، الذي طورته يكون من بين أفضل الحواسب اللوحية لهذا العام والذي يليه.

ويأتي الجهاز الجديد بهيكل أنيق محاط بإطارات معدنية متينة، سماكته 7.7 ملم، ومدعم بشاشة OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (25601600) بيكسل، أبعادها "16:10/ ومعدل سطوعها263 شمعة تقريبا، وتدعم تقنيات HDR10.

ويعمل هذا الحاسب بنظام Android 10، ونظام تشغيل Snapdragon 730G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 618، أما ذاكرة التخزين العشوائي فيه فـ 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ودعمته Lenovo بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية مزدوجة العدسة أيضا بدقة (8+8) ميغابيكسل.

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ويحتوي هذا الجهاز على منفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات، إضافة إلى شرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi و"بلوتوث-5"، كما يمكن الرسم والكتابة على شاشته بواسطة قلم ذكي.

المصدر: 3dnews