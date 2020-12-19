أحدث هواتف Xiaomi بمواصفات ممتازة وسعر منافس

كشفت شركة Xiaomi عن مواصفات هاتفها الأحدث Redmi 9 Power الذي ستطرحه بأسعار تبدأ من 120 يورو.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، محمي ضد الرطوبة والغبار، أبعاده (162.3/77.3/9.6) ملم، ووزنه 198 غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 662 المطور بتقنية (11 نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 12.

وتوجد منه نسختان، نسخة مزودة بذواكر 4/64 غيغابايت، ونسخة مزودة بذواكر 4/128 غيغابايت، كما يمكن توسيع ذواكر التخزين الداخلية في هاتين النسختين عبر بطاقات ذاكرة من نوع microSDXC.

وحصلت نماذج هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه.

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وزودت هذه الهواتف ببطاريات ممتازة بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 18 واطا، إضافة إلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 3dnews