نوكيا تطرح هاتفا منافسا بسعر 70 يورو تقريبا

استعرضت نوكيا مؤخرا مواصفات هاتفها المنافس الجديد C1 Plus الذي ستطرحه في الأسواق قبل نهاية الشهر الجاري، وبسعر 70 يورو أو أكثر بقليل.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل من البلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (149/71.2/8.8) ملم، يزن 146 غ.

وحصل هذا الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 5.45 بوصة، دقة عرضها (960/480) بيكسل، أبعادها "18:9"، ومعدل سطوعها 197 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10، ومعالج Quad-core 1.4 GHz، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات microSDXC.

وتأتي الكاميرا الأساسية له بدقة 5 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 720p بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بنفس الدقة أيضا.

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وجهزت نوكيا هاتفها يمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، وبطارية Li-Ion بسعة 2500 ميلي أمبير، ومنفذ microUSB 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة A-GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات بلوتوث و Wi-Fi 802.11 b/g/n.

المصدر: ixbit