عملي وسعره مقبول.. ربما هكذا يكون حاسب iPad المنتظر

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت شيئا من المعلومات التي تتعلق بحاسب آيباد متوسط الفئة الذي ستطرحه آبل العام المقبل.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب iPad 2021 سيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، سماكته أقل من سماكة هياكل حواسب iPad الحالية، وبوزن أخف، كما سيزود بشاشة أكبر بمقاس 10.5 بوصة.

كما يفترض أن يزود هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع Touch ID سيكون مدمجا مع الزر الرئيسي الموجود على الإطار السفلي للواجهة الأمامية.

10.5" iPad

with A13 chip coming early 2021



- 10.5" Retina display

- A13 Bionic chip

- 4GB RAM

- thinner, lighter design

- Home button w/ Touch ID

- Starting at $299 — Tron (@cozyplanes) December 13, 2020

ومن المرجح أن يعمل الحاسب بمعالج Apple A13 Bionic الذي تزود به آبل هواتف iPhone 11، وبذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، ولكن حجم ذواكر التخزين الداخلية فيه لم تسرب معلومات عن سعتها بعد.

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والأهم كل ما سبق تبعا للتسريبات هو أن iPad 2021 سيطرح بسعر منافس يبلغ 299 دولارا فقط، أي أنه سيكون أرخص من حواسب آيباد المتوسطة الفئة الحالية، كما قد يحتوي على شرائح موديم خاصة من تطوير آبل نفسها.

ولم تعلن آبل بشكل رسمي بعد عن موعد طرح الجيل الجديد من حواسبها المحمولة، لكن التوقعات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تطرح في مارس المقبل.

المصدر: ixbit