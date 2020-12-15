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سامسونغ تعلن عن تطبيق جديد لمحبي الألعاب الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن تطبيق جديد لمحبي الألعاب الإلكترونية
youtube/Jimmy is Promo
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أعلنت شركة سامسونغ عن تطبيق جديد لدعم محبي الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة.

وأشارت سامسونغ إلى أن تطبيق GameDriver الجديد سيقدم دعما كبيرا لمحبي ألعاب الفيديو عبر الهواتف.

والهدف الأساسي من هذا التطبيق تبعا لمطوريه هو تقديم التحديثات البرمجية لمعالجات الرسوميات الموجودة في هواتف Galaxy S20 و Galaxy Note2 الذكية، ليتمكن المستخدمون من الاستفادة من أقصى الإمكانيات التي تقدمها معالجات أجهزتهم في تشغيل الألعاب الإلكترونية، وجعل عملية معاينة الصور والفيديوهات في الألعاب سلسلة قدر الإمكان.

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وأشارت سامسونغ إلى أن هذا التطبيق  من المفترض أن يصل لمجموعة أكبر من هواتف Galaxy الخاصة بها، ليدعم العديد من ألعاب الفيديو الشهيرة حول العالم مثل Call of Duty و Black Desert، وأنها تعاونت في تطوير التطبيق مع العديد من الشركات العالمية مثل غوغل وكوالكوم وغيرها.

المصدر: ixbit

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