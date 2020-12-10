ما الذي يحمله iOS القادم لهواتف آيفون؟

أعلنت شركة آبل مؤخرا عن إطلاق نسخة تجريبية أخرى من أنظمة iOS 14.3 لمستخدمي هواتف آبل، ومن المفترض أن تطرح النسخة النهاية لهم منتصف الشهر الجاري.

وتبعا لخبراء التقنية فإن التحديث القادم لأنظمة iOS سيأتي بحجم 4.4 غيغابايت تقريبا، وسيحمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة، منها أيقونات جديدة لـ AirPods Studio، كما سيحسن عمل الهواتف واقترانها بساعات Apple Watch الذكية.

وسيظهر في التحديث تطبيق جديد لـ AirTags، وسيدعم هذا الإصدار صيغ ProRaw التي تساعد المستخدمين على تحرير الصور بشكل أفضل والتحكم بألوان وتفاصيل الصور، أما تطبيق الطقس فيه فسيظهر للمستخدمين معلومات إضافية تتعلق بنوعية وحالة الهواء في المنطقة التي سيتواجدون فيها، وستحصل تطبيقات الصحة واللياقة البدنية فيه أيضا على ميزات إضافية.

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كما سيساعد التحديث الجديد المستخدمين على التحكم بمتصفح Ecosia وجعله المتصفح الأساسي لهواتفهم، وسيسهل على مستخدمي الهواتف التحكم بتطبيق Home لإدارة الأجهزة الذكية الموجودة في منازلهم أو مكاتبهم.

المصدر: 3dnews