تسريبات تكشف عن هواتف S21 المنتظرة من سامسونغ

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات تكشف عن تصاميم وبعض مواصفات هواتف S21 القادمة من سامسونغ.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج على الأقل من هواتف S21، أحدها Galaxy S21 Ultra والآخر Galaxy S21 Plus.

وبالنظر للصور المسربة للجهازين نلاحظ أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة، مجهزة بمستشعر ليزري لتحديد المسافات وعمق الصورة.

كما ستحصل كاميرا هذا الهاتف تبعا للتسريبات على نظام ضبط تلقائي للصور، وستزود بعدسة بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض، وعدسة خاصة تتمتع بمعدل تقريب بصري 10x، إضافة إلى مصباح إضاءة متطور.

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أما هاتف Galaxy S21 Plus تبعا للتسريبات فسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل، والعدستان الباقيتان ستكونان لدقة 12 ميغابيكسل إحداهما مخصصة للتصوير الفائق العرض.

المصدر: 3dnews