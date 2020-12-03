أحدث منافس لهواتف سامسونغ من ZTE

كشفت شركة ZTE رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث Blade 20 Pro 5G الذي ستنافس من خلاله هواتف سامسونغ المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (159.2 / 73.4 / 7.9) ملم ووزنه 168 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.47 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 4398 شمعة/م تقريبا.

ZTE Blade 20 Pro 5G goes official with a 6.47" AMOLED display, 64MP camera, Snapdragon 765G #ZTE#ZTEBlade20Pro5Ghttps://t.co/3eRaJ0CwTh — DeviceSpecifications (@devicespecs) December 1, 2020

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SDM765 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وجهزته ZTE بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات.

المصدر: ixbit