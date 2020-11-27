غوغل تخطو أول خطوة للتخلي عن واحد من أشهر تطبيقاتها

فاجأت شركة غوغل المستخدمين مؤخرا، وأعلنت عن نيتها حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير سيفتقدون تدريجيا ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التي كان يوفرها التطبيق لهم.

ويشير الخبراء في غوغل إلى أن النسخة الجديدة 36.0 من تطبيق Hangouts المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS باتت تحتوي على أيقونة خاصة تسمح للمستخدمين بالتحول إلى تطبيق Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وكانت غوغل قد ذكرت في تدوينة لها على الإنترنت بأنها واعتبارا من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير للمراسلة، لتنقل حسابات المستخدمين تدريجيا إلى تطبيق Google Chat، وأن المستخدمين سيستفيدون من ميزات التطبيق الأخير بشكل مجاني بالرغم من أن هذه الخدمات كانت مدفوعة في السابق.

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ويرى الكثير من المحللين أن هذه الخطوة من غوغل جاءت لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى تطبيقي Meet و Google Chat التي حاولت تطويرهما في الأشهر القليلة الماضية لمنافسة "سكايب".

المصدر: 4pda