 
مباشر
عاجل
"سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج

غوغل تخطو أول خطوة للتخلي عن واحد من أشهر تطبيقاتها

العالم الرقمي و Social media

غوغل تخطو أول خطوة للتخلي عن واحد من أشهر تطبيقاتها
Reuters AW/DAM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8rv

فاجأت شركة غوغل المستخدمين مؤخرا، وأعلنت عن نيتها حرمان أحد أشهر تطبيقاتها من ميزة مهمة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير سيفتقدون تدريجيا ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التي كان يوفرها التطبيق لهم.

ويشير الخبراء في غوغل إلى أن النسخة الجديدة 36.0 من تطبيق Hangouts المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS  باتت تحتوي على أيقونة خاصة تسمح للمستخدمين بالتحول إلى تطبيق Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وكانت غوغل قد ذكرت في  تدوينة لها على الإنترنت بأنها واعتبارا من العام القادم ستبدأ بإيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير للمراسلة، لتنقل حسابات المستخدمين تدريجيا إلى تطبيق Google Chat، وأن المستخدمين سيستفيدون من ميزات التطبيق الأخير بشكل مجاني بالرغم من أن هذه الخدمات كانت مدفوعة في السابق.

إقرأ المزيد
منافس قوي لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا
منافس قوي لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا

ويرى الكثير من المحللين أن هذه الخطوة من غوغل جاءت لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى تطبيقي Meet و Google Chat التي حاولت تطويرهما في الأشهر القليلة الماضية لمنافسة "سكايب".

المصدر: 4pda

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا