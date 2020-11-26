منافس قوي لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا

قررت شركة iQOО توسيع منافستها لشركة هواوي، وأعلنت عن هاتف بمواصفات متطورة وسعر منافس.

وتبعا للشركة فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل رمز V2054A التجاري سيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزن هذا الهيكل 185 غ، وأبعاده (15/75/8.3 ) ملم.

وسيجهز هذا الهاتف بشاشة IРS بمقاس 6.58 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، فيها فتحة صغيرة مخصصة للكاميرا الأمامية، ومدمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

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أما الكاميرا الأساسية في الجهاز فستكون ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وسيضمن الأداء المميز للهاتف معالج ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 و8 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4910 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ومن المفترض أن يطرح V2054A قبل نهاية العام الجاري بسعر لن يتعدى 140 دولارا.

المصدر: 4pda