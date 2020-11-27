سامسونغ تعود لسوق الحواسب بجهازي Chromebook

قررت شركة سامسونغ العودة إلى المنافسة في سوق الحواسب المحمولة، وأعلنت عن كمبيوترين جديدين من طراز Chromebook بمواصفات مميزة.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن حاسبي Chromebook 4 وChromebook 4 Plus يتمتعان بتقنيات عملية تجعل منهما من بين أكثر الحواسب منافسة وموثوقية في الوقت الحالي.

ويضمن الأداء الجيد لهذين الجهازين معالجات من نوع Intel Celeron N4000، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت من نوع LPDDR4 يمكن زيادة سعتيهما، وأنظمة تشغيل ChromeOS تدعم الوصول إلى خدمات وتطبيقات غوغل وتطبيقات أنظمة أندرويد.

ويأتي حاسب Chromebook 4 بهيكل مميز مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات، وزنه 1.18 كلغ فقط، وسماكته 16.7 ملم، أما الشاشة فيه فأتت بمقاس 11.6 بوصة، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت، ويبلغ سعره في المملكة المتحدة نحو 230 جنيها إسترلينيا.

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أما حاسب Chromebook 4 Plus فأتى بهيكل أكبر مصنوع من البلاستيك أيضا، يزن 1.6 كلغ، وسماكته 16.5 ملم، مجهز بشاشة بمقاس 15.6 بوصة، وذواكر تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت، ومنافذ USB-C، وتقنيات للتعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

المصدر: 3dnews