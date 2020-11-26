تعديل غير متوقع قد تدخله آبل على هواتف iPhone 13 المنتظرة!

أشار المدون الشهير "جون بروسير" إلى أن هواتف iPhone 13 التي ستطرح العام القادم قد تأتي بتعديلات جديدة لم توجد في هواتف آبل من قبل.

وتبعا للمدون فإن "آبل تعمل على تطوير هواتف آيفون لا تشحن عن طريق الأسلاك كما هو الحال مع هواتفها الحالية، أي أنها ستعتمد على الشحن اللاسلكي".

وأشار إلى "أن نموذجا واحدا على الأقل من هواتف iPhone 13 المنتظرة سيأتي دون منفذ تقليدي للشحن اللاسلكي، أي أنه سيعتمد في شحن البطارية فقط على شاحن MagSafe اللاسلكي المغناطيسي".

وتبعا للتسريبات فإن "آبل لن تتخلى عن منافذ Lightning الخاصة بأجهزتها الذكية قبل أن تنقل جميع هذه الأجهزة إلى نظام الشحن اللاسلكي بالكامل، وإن بعض نماذج أجهزة iPad و Mac القادمة ستحصل على منافذ USB-C".

A lot of people upset about this thumbnail, because cLiCkBaiT



They’re upset because the thumbnail shows “no notch”, but the video is about Apple going portless.



Fun fact: The thumbnail is showing the bottom of the phone. Arrow pointing at the port. 😏



You got jebaited, nerds. pic.twitter.com/CR573gZoTK — Jon Prosser (@jon_prosser) November 25, 2020

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وكان موقع macrumors الشهير قد أشار في وقت سابق إلى أن آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.، بعضها سيحصل على كاميرات مجهزة بعدسات للتصوير الفائق العرض.

المصدر: نوفوستي