تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف iPhone 13 القادمة

لم يمض شهر تقريبا على طرح آبل لهواتف آيفون الجديدة حتى بدأت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية تسرب مواصفات الجيل القادم من هذه الأجهزة.

وأشار موقع macrumors المعروف بتسريباته حول أجهزة آبل إلى أن المدون الشهير للتسريبات" Ming-Chi Kuo"، توقع أن شركة آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

وما سيميز أفضل نموذجين من النماذج الأربعة المذكورة تبعا للمدون هو أن كاميراتها ستحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض، كما ستتميز بفتحات عدسات بمقاس (f/2.4)، ما سيجعل الصور أكثر وضوحا وخصوصا تلك التي تلتقط في الليل أو ظروف الإضاءة المنخفصة.

كما أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن أجهزة iPhone 13 ستحصل على شاشات AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومطورة بطريقة تساعد على ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

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وتبعا للتوقعات فإن شركة Largan Precision قد تحصل على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات التي ستركب في هواتف آيفون التي ستطلق العام القادم، علما بأنها قد صنعت نحو 50% من حساسات كاميرات هواتف iPhone 12.

المصدر: 3dnews