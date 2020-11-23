غوغل تعزز أمن بيانات مستخدمي متصفح Chrome

أعلنت شركة غوغل أنها ستتخذ إجراءات جديدة من شأنها تعزيز أمن بيانات مستخدمي متصفح Chrome الذي يستعمله الملايين حول العالم.

وتبعا للشركة فإن الإجراءات الجديدة ستشمل إضافة قسم جديد إلى متجر Chrome Web Store الإلكتروني، ومن خلال هذا القسم سيتمكن مطورو الإضافات على المتجر من الإعلان عن البيانات التي يجمعونها من المستخدمين، وتوضيح هدفهم من جمع تلك البيانات.

وسيظهر في القسم الجديد حقل خاص يدعى Privacy Practices، من خلاله سيعلن المطورون عن البيانات التي يجمعوها وسيتمكنون من ضبط آلية عملهم مع Chrome Web Store.

وتبعا لغوغل فإن السياسة الجديدة في المتجر الإلكتروني ستمنع المطورين من بيع أو تسريب البيانات التي يجمعوها من المستخدمين، أو استغلال هذه البيانات لأغراض الدعاية التجارية.

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كما أشارت غوغل إلى أنها ستمدد فترة تقديم الدعم التقني لمستخدمي متصفح Chrome مع أنظمة "ويندوز-7" حتى يناير 2022 أيضا.

وتأتي هذه الخطوات من غوغل كإجراءات لطمأنة مستخدمي متصفحها ومتاجر تطبيقاتها الإلكترونية عبر الإنترنت، وذلك بعد أن وجهت إليها العديد من التهم بتسريب بيانات المستخدمين لأهداف تجارية.

المصدر: 3dnews